Quattro incendi nelle abitazioni nel catanese: intervengono i vigili del fuoco

Sono stati diversi gli incendi che si sono registrati, nella notte di Capodanno, a Catania e provincia. Nello specifico in città poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per tre incendi in abitazioni, che fortunatamente non hanno coinvolto persone.

Il primo incendio è avvenuto a Mascalucia ed ha interessato una casa su due piani, con le fiamme che si sono estese fino al tetto del fabbricato. Successivamente un altro intervento è stato necessario in via Giordano Bruno, in centro città, per un incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano di un edificio. Le fiamme hanno devastato l'appartamento causando gravi danni. Un ultimo intervento è stato ancora in una via del centro cittadino.

Mentre ad Acireale, intorno alle 3.30, un incendio ha interessato un appartamento in piazza Europa. L'incendio ha interessato principalmente la cucina della casa e la proprietaria è rimasta leggermente intossicata ed è stata affidata al personale medico del 118. La causa molto probabilmente un corto circuito. Gli occupanti degli appartamenti dei piano superiori sono stati fatti evacuare e rientrare a pericolo finito.

Complessivamente sono stati 30 gli interventi dei vigili del fuoco. Si è verificato anche un incidente stradale, alcune fughe di gas e svariati cassonetti dell'immondizia in fiamme.