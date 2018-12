Capodanno a Catania, tutti gli eventi e le disposizioni di sicurezza

Catania si prepara all'ultima notte dell'anno con il tradizionale concerto in piazza Università: sul palco ci saranno Noemi e Nino Frassica e i Los Plaggers, con inizio spettacolo alle ore 21. Diverse le disposizioni adottate sul piano della pubblica sicurezza. Per raggiungere piazza Duomo è consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici: autobus e metropolitana. La metro sarà attiva lunedì 31 dicembre fino alle 2:30.

I bus Amt delle linee Brt e Librino Express circoleranno fino alle ore 3 e i parcheggi scambiatori rimarranno aperti e funzionanti. Una novità tra i divieti stabiliti dal primo cittadino è quella della detenzione e dell’utilizzo degli spray urticanti di qualsiasi tipo, un’ attività di prevenzione volta a garantire l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti alle due serate, facendo tesoro di quanto accaduto nei recenti fatti di cronaca per l’uso sconsiderato che è stato fatto con questi nebulizzatori. Gli spray in questione non potranno essere introdotti, né tantomeno usati, nel raggio di 200 metri da piazza Università e piazza Duomo durante i festeggiamenti del Capodanno, a partire dalle ore 18 del 30 dicembre alle ore 6 del 1 gennaio 2019. Per agevolare gli spostamenti verso e dalla zona dove si svolgono i concerti si potrà contare sul trasportopubblico, grazie alle collaborazioni con Fce, Amt e Sostare.

Si potrà continuare a viaggiare nella metro di Fce anche grazie all’abbonamento speciale “We wish you a Metro Christmas”, o pagando il biglietto tenuto conto che le stazioni rimarranno operative fino alle ore 2.30. Sostare renderà gratuita la sosta notturna anche nell’intento di agevolare chi lavora nei pubblici esercizi e ha necessità di accedere in centro in auto e restarvi fino al mattino dopo. Restrizioni per accedere in centro con l’auto privata sono state disposte dalla direzione della polizia municipale.

Dalle ore 14 del 31 e fino alle 2,30 del 1 gennaio 2019 è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati, nelle seguenti vie: Etnea, nel tratto compreso da via di Sangiuliano a piazza Duomo, Garibaldi, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e piazza Duomo, Vitt. Emanuele, nel tratto compreso tra piazza San Francesco D’Assisi a piazza San Placido, piazza Università, piazza Duomo, Porta Uzeda, le vie Biscari, Vasta, Mancini, Colleggiata, Fragalà, La Piana, Reina, Roccaforte, S.M. del Rosario, Raddusa e Merletta. E’ istituito il divieto di fermata, dalle ore 14 del 30dicembre e sino alle ore 02,30 del 1 gennaio 2019 per tutti i veicoli,eccetto autorizzati, in ambo i lati delle vie e nei tratti già indicati.