Sei ricette sfiziose per un Capodanno vegano con piatti "cruelty free"

Siete alla ricerca di qualcosa di sfizioso per il cenone di Capodanno, che sia anche salutare e totalmente privo di carne? La proposta di Alfio Lisi, del comitato "Free Green" in collaborazione con il blog gestionedeisoffritti.com, potrebbe fare al caso vostro. Ecco alcune ricette davvero originali!

Torta salata

Porzioni: 6

Quello che serve:

300 gr di farina (possibilmente tipo 2, oppure con una percentuale integrale)

400 gr circa di spinaci surgelati

40 gr di uvetta

80 gr di tofu al naturale

una manciata di pinoli

1 spicchio d'aglio

noce moscata

olio

aromi preferiti

Preparazione:

1.Preparazione:

2.Preparate l'impasto con farina, acqua, un pizzico di sale e 2-3 cucchiai di olio. Fatene una palla e lasciatela riposare in frigo per almeno mezz'ora.

3.Mettete l'uvetta in acqua tiepida e lasciatela ammorbidire. Fate cuocere gli spinaci con un filo di olio e lo spicchio d'aglio; nel frattempo sbollentate il tofu per pochi minuti in acqua bollente.

4.Tritate gli spinaci insieme al tofu e mescolateli accuratamente in una zuppiera; regolate di sale e aggiungete gli aromi che volete (maggiorana, timo, salvia...), l'uvetta scolata ed infine i pinoli.

5.Dividete la pasta in due parti, di cui una parte dovrà essere più grande: stendete quest'ultima e adagiatela su una teglia (ottime quelle apribili) ricoperta con carta forno; versatevi il ripieno, quindi richiudete con l'altra parte di pasta che avrete accuratamente steso.

6.Ungete la superficie con un filo di olio e spolverizzate con un pizzico di gomasio, se lo avete: a questo punto fate cuocere in forno a circa 200 gradi per mezz'ora.

CLICCA SU CONTINUA PER LEGGERE LE ALTRE RICETTE