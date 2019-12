Braccianti agricoli sfruttati, Confagricoltura vicina ai lavoratori

“Un plauso ai carabinieri per l’ennesima operazione che ha permesso di stroncare lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e per aver fatto emergere pratiche illegali e inumane che andavano avanti da tempo”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Catania Giovanni Selvaggi in merito all’ultima operazione dei carabinieri di Catania che ha portato all’arresto di due titolari di un’azienda agricola etnea, accusati di violenza privata a danno dei braccianti e di sfruttamento del lavoro.

“Quanto è emerso dalle indaigni effettuate dai carabinieri è un quadro sconcertante. Lavoratori costretti a turni estenuanti, senza ferie, riposi o indennità e per soli 25 euro al giorno. In più molti erano costretti a dormire in baracconi fatiscenti senza alcuna condizione minima di sicurezza e con condizioni igieniche al limite. Bene hanno fatto alcuni lavoratori a denunciare tutto ciò, e ringraziamo le forze dell’ordine per il pronto intervento. Purtroppo queste pratiche malsane, messe in atto da pochi, danneggiano l’intero comparto agricolo e la sua immagine creando – inoltre – una competizione sleale con la stragrande maggioranza delle imprese che lavorano in maniera corretta tutelando i lavoratori e applicando la legge”.