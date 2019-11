Carabinieri arrestano 28enne per spaccio

I Carabinieri della Stazione di Aci Catena, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato in Gravina di Catania il 28enne Luigi Arena.



L’uomo dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi, in particolare, nel settembre del 2013 a Catania, nonché ad Aci catena nell’ottobre del 2016 e nell’aprile del 2018.

L’arrestato si trova nel carcere catanese di Piazza Lanza.