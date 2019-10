Carabinieri arrestano spacciatore in viale Grimaldi

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato il 39enne catanese Francesco Condorelli, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nell’eseguire un servizio antidroga nel quartiere Librino, i militari hanno sorpreso il pusher mentre nei pressi della propria abitazione piazzava della droga ad occasionali acquirenti. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di circa 45 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, nonché di 100 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla vendita della sostanza stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.