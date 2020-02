Carabinieri arrestano trafficante di esseri umani

I carabinieri della stazione di Catania piazza Dante, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura Generale della Repubblica, hanno arrestato il cittadino senegalese Babacar Diop. L’uomo, domiciliato a Catania, dovrà espiare la pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, commesso in Catania nel mese di luglio del 2016. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.