Coltivava canapa indiana, arrestato 24enne

I carabinieri di di Gravina di Catania hanno arrestato un catanese di 24 anni, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, i militari, avendo avuto accesso nell’abitazione del giovane coltivatore, in via Francia a Gravina di Catania, l’hanno perquisita trovando e sequestrando 3 piante di canapa indiana in ottimo stato vegetativo alte 2 metri e diversi semi, una lampada alogena utilizzata per la coltivazione, concimi, terriccio e vasi di diverse dimensioni.

