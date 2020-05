Nascondeva armi e droga in casa: arrestata dai carabinieri

E' finita ai domiciliari una 39enne di Vizzini, Franca Nasca, per detenzione illecita di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Ad arrestarla i carabinieri di Vizzini che, dopo un'attività di indagine, hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione della donna poiché sospettata di "conservare" delle armi.

Alla vista dei militari la donna ha tentato in tutti i modi di bloccare i carabinieri, anche fisicamente ed accampando scuse di ogni genere come, ad esempio, lo stress emotivo che la perquisizione avrebbe provocato all’anziana madre ma tentando, nel contempo, di allontanarsi dall’abitazione. La ricerca ha così consentito di trovare all’interno dell’armadio della stanza da letto un revolver cal. 32 con matricola parzialmente abrasa, una pistola a salve modificata cal. 7,65, 58 cartucce cal. 7,65, 24 cal. 6,35 e 24 cal. 32, un paio di manette nonché, infine, circa 20 grammi di marijuana (motivazione per la quale è stata segnalata alla Prefettura di Catania per uso personale disostanze stupefacenti).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery