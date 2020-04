Carabinieri consegnano a domicilio i tablet agli alunni della scuola "De Amicis"

I carabinieri di piazza Verga, nell’ambito delle attività poste al servizio della comunità in relazione al periodo di emergenza dovuto all’epidemia da coronavirus, hanno fornito assistenza alla preside del Circolo Didattico “E. De Amicis”, prof.ssa Maria Marino. In particolare la dirigente scolastica si è rivolta ai carabinieri per provvedere alla distribuzione di 12 tablet destinati agli alunni delle elementari sprovvisti del necessario supporto informatico, così da consentir loro di assistere ed ultimare i programmi dell’anno scolastico in corso.

