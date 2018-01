Santa Venerina, arrestato 37enne per minaccia e danneggiamento

I carabinieri di Giarre hanno effettuato una serie di controlli incrociati tra Santa Venerina e Fiumefreddo. Nel primo centro è stato arrestato un pregiudicato di 37 anni, che il tribunale ha condannato ad un anno e 10 mesi per danneggiamento e minaccia, reati commessi tra il 2012 ed il 2017.

Un 32enne di Fiumefreddo di Sicilia è stato denunciato per aver violato i vincoli della sorveglianza speciale. Inoltre sono stati segnalati alla prefettura di Catania due giovani, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno controllato 30 persone, 20 veicoli, eseguito 2 perquisizioni personali e 4 domiciliari ed elevate 8 sanzioni al codice della strada per un valore complessivo di 1300 euro.