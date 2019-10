Carabinieri di Gravina, l'amministrazione incontra il nuovo comandante

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso ha dato ufficialmente il benvenuto al nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Gravina, il capitano Giuseppe Anobile. All'incontro tenutosi oggi (23 ottobre 2019) presso la casa comunale, erano presenti il vicesindaco Rosario Condorelli, il comandante della stazione di Gravina, maresciallo Filippo Giustino e il capo di gabinetto Marco Rapisarda. "Auguriamo buon lavoro al capitano – ha affermato il sindaco - e desidero inoltre dargli il benvenuto a nome di tutta la nostra comunità. La Compagnia di Gravina rappresenta un presidio operativo di controllo e contrasto all'illegalità non solo per il nostro Comune, ma per tutti i paesi etnei. Ancora una volta siamo qui a testimoniare la gratitudine nei confronti dell'Arma per il lavoro che svolge quotidianamente, grazie anche alla presenza dei militari della stazione comandata dal maresciallo Filippo Giustino".

Il capitano Giuseppe Anobile, originario di Potenza, si è insediato lo scorso 18 settembre. Arriva a Gravina di Catania dopo aver comandato per 4 anni la sezione del Nucleo investigativo di Reggio Calabria, dedicata alla lotta alla criminalità organizzata.