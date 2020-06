Decide di fare un giro in auto ma era ai domiciliari: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Palagonia hanno arrestato per evasione il 28enne palagonese Francesco Cucuzza. I militari stavano transitando per le vie cittadine quando hanno incrociato l’uomo che, alla guida di un autoveicolo ed in barba al suo stato detentivo, aveva deciso di farsi un “giro”. L’uomo è stato immediatamente bloccato ed arrestato, quindi ricondotto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

