I carabinieri del nucleo ambientale sequestrano una discarica abusiva

I carabinieri del nucleo operativo ambientale di Catania hanno posto sotto sequestro una maxi discarica abusiva di materiali inerti in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico a Muraglia di Comiso. E' grande circa 3mila metri quadri ed ha uno sviluppo in altezza di circa 15 metri, ed è risultata totalmente abusiva, in assenza di qualsiasi autorizzazione in materia. I proprietari del terreno sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e dovranno difendersi nelle sedi opportune.