I carabinieri salvano un 73enne che voleva farla finita con il gas

I carabinieri di Catania, nella mattinata di ieri, sono intervenuti in via Di Bartolo in soccorso di un 73enne che aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi. L’operatore della centrale operativa aveva infatti ricevuto una chiamata da un uomo che confidava al militare di volerla fare finita con il gas e che stava attuando l’insano gesto proprio mentre stava colloquiando con lui. In quei momenti concitati, il carabiniere ha avuto la capacità di guadagnarsi la fiducia dell’uomo, intrattenendolo ulteriormente al telefono ed acquisendo informazioni utili per l’intervento mentre, contemporaneamente, indirizzava una pattuglia sul luogo.

Immediatamente i militari sono arrivati nel luogo indicato, riuscendo ad entrare all’interno della casa, al centro città e circondata da altre abitazioni, dove hanno trovato il poveretto steso sul letto ancora con il telefono aperto, ma in stato confusionale. I militari, per evitare più gravi conseguenze, hanno fatto arieggiare i locali per far disperdere il gas fuoriuscito da una bombola utilizzata per il riscaldamento, chiedendo l’aiuto dei vigili del fuoco che hanno posto in sicurezza il luogo. L’uomo è stato soccorso da personale del 118 che, poi, lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro per le necessarie cure.