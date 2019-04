Carabinieri sequestrano 937 chili di grano marcio conservato tra ratti e piccioni morti

I carabinieri della tutela agroalimentare, in collaborazione con personale delle Asl, a seguito di ispezioni mirate effettuate in tutta Italia in aziende operanti nel commercio all’ingrosso di prodotti cerealicoli, hanno sequestrato a Catania oltre 937 tonnellate di grano duro in cattivo stato di conservazione. Inoltre gli uomini dell'arma avrebbero trovato all'interno dei locali ratti e piccioni morti.

A seguito della notizia è intervenuto anche l'europarlamentare Corrao chiedendo agli inquirenti di conoscere il nome dell'azienda.