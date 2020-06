Sequestrata bomba ecologica: denunciato il proprietario di un terreno

I carabinieri della stazione di Mineo hanno denunciato un 60enne del posto per aver avviato un’attività non autorizzata di gestione di rifiuti. Nel corso di un servizio perlustrativo l’attenzione dei militari era stata attirata dallo svilupparsi di un incendio in una zona rurale quindi, giunti in contrada Pietracantone, hanno constatato che all’interno di una proprietà estesa per circa 10.000 mq l’uomo aveva depositato diversi cumuli di rifiuti, anche di tipo speciale e pericoloso come lastre e manufatti in eternit, elettrodomestici in disuso, vetro, pneumatici e bombole di gpl, frutto di sversamenti effettuati nel tempo. L’area, che di fatto ha assunto le dimensioni di una discarica abusiva, è stata sottoposta a sequestro.

