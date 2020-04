Carcere di piazza Lanza, dalla direzione: "Nessuna tensione"

Nel carcere di piazza Lanza di Catania "non ci sono problematiche di ordine e sicurezza". Lo precisa la direzione dell'istituto penitenziario "smentendo categoricamente" notizie di "presunte tensioni" nella struttura. La Direzione del carcere, precisa come "in ossequio alle disposizioni del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" ha realizzato "ogni iniziativa per garantire i diritti previsti dalla legge" e i detenuti hanno "mostrato finora responsabilità anche promuovendo una donazione alla Protezione civile per la lotta al Coronavirus". La direzione, inoltre, sottolinea "la forte ed efficace collaborazione con l'Asp di Catania in termini di prevenzione dal contagio sia della popolazione detenuta che degli operatori penitenziari tale che, ad oggi, non si registrano criticità".

