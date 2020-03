Carceri, Saitta (M5S): "Dodici nuovi agenti della penitenziaria nel catanese"

Il deputato alla Camera Eugenio Saitta del Movimento Cinque Stelle, componente della commissione Giustizia, ha annunciato l'immissione in servizio di 312 agenti della polizia penitenziaria che prenderanno subito servizio nelle carceri italiani a seguito dei provvedimenti emanati dal Ministro della Giustizia Bonafede.

Un incremento al quale seguirà un'ulteriore integrazione, ancora più cospicua, che porterà a 1100 il numero dei nuovi agenti.



Per il comprensorio catanese, nelle carceri di Piazza Lanza, Bicocca e Caltagirone, vi saranno da subito 12 agenti in più: 5 nella casa circondariale di Caltagirone, 4 in quella di piazza Lanza e 3 in quella di Bicocca.

"Ciò che è accaduto nelle carceri italiane in occasione dell'emergenza coronavirus - spiega Saitta - è un fatto grave e inammissibile. Per questa ragione bene ha fatto il ministro Bonafede ad agire con immediatezza e a dare risposte concrete: 312 agenti di polizia penitenziaria contribuiranno a garantire sicurezza, rispetto delle regole e a rafforzare la dotazione organico. Una immissione di forze senza precedenti e fondamentale in questo periodo storico".

"In particolare – concludono i rappresentanti del territorio Eugenio Saitta, Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa della Camera e Francesco Cappello deputato all’Ars - cinque agenti saranno destinati al penitenziario di Caltagirone. L'area del Calatino merita sicurezza e con la nuova immissione di agenti tuteleremo il personale già in servizio, costretto da tempo a turni di servizio straordinari, che presto avrà altri incrementi di personale”.