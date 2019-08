La Caritas aiuta i più deboli anche ad agosto: gli orari ed i punti di accoglienza

I volontari della Caritas Diocesana di Catania saranno in servizio anche nel mese di agosto, inclusi ferragosto e il giorno successivo. Per le esigenze degli ultimi della Città, in un periodo che accentua le conseguenza della solitudine e della povertà, resteranno operativi, come per tutto il resto dell'anno, il servizio colazione, le due mense, l'unità di strada, le donazioni e il centro di ascolto dell'Help Center. Si rispetteranno, come di consueto, gli orari tradizionali delle due mense. Dal lunedì al sabato, presso l'Help Center della stazione centrale di Catania, saranno preparate e distribuite la colazione e la cena, rispettivamente alle 9:30 e alle 18:30. Nelle domeniche e nei festivi – in particolare nel giorno di ferragosto, giovedì 15 agosto – il pranzo sarà servito a partire dalle 12:30. Operativa anche la mensa “Beato Dusmet” di Librino nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato per il pranzo alle ore 12:30. Anche l'Unità di Strada, il servizio che ogni sera ascolta e consegna pasti caldi, vestiti e beni di prima necessità ai senzatetto della Città, proseguirà, senza pause, nel suo percorso di assistenza.

All'Help Center resterà aperto anche il Centro di Ascolto, il centro di accoglienza diurno e di pronto soccorso sociale per persone senza fissa dimora e in genere per tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e di esclusione sociale. Gli assistiti potranno accedervi ed essere ascoltati dalle assistenti sociali della Caritas da lunedì a giovedì, dalle 8:30 alle 12:30, venerdì dalle 8:30 alle 12:00, e sabato dalle 8:30 alle 11:00. Non mancherà, inoltre, il supporto della Rete di Accoglienza Sanitaria, martedì dalle 09:30 alle 12:00 e sabato dalle 09:30 alle 11:00, un ambulatorio dedicato alle cure di primo livello che, inoltre, favorisce la presa in carico delle situazioni di malattia più complesse da parte delle istituzioni sanitarie operando sulla vasta rete dei tanti medici che si mettono a disposizione in spirito di carità. Il servizio donazioni, che opera all'interno dell'Help Center, resta operativo per quanti vorranno e potranno donare indumenti, purché siano in buono stato e di stagione, da consegnare esclusivamente a operatori/volontari della Caritas, da lunedì a venerdì (8:30/12:00) e sabato (8:30/11:00).