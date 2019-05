La Caritas dona alimenti alla moschea di Catania per il Ramadan

Martedì 7 maggio alle ore 9 e 30 presso Moschea della Misericordia di Piazza Cutelli, la Caritas Diocesana consegnerà dei beni alimentari di prima necessità in occasione dell'inizio del Ramadan, il mese sacro per i musulmani, cominciato oggi, che impone ai fedeli l'astensione dal cibo nel periodo compreso tra l'alba e il tramonto. Un gesto che si ripete per rappresentare un ideale ponte tra cristiani e musulmani. All'incontro saranno presenti don Piero Galvano, direttore della Caritas Diocesana, e Kheit Abdelhafid, Imam della Moschea della Misericordia di Catania.