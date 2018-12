Natale, la Caritas raccoglie giocattoli per i bambini bisognosi

Si è svolto al centro commerciale Le Zagare l'appuntamento conclusivo di #Rigiochiamolo, l'evento organizzato in collaborazione con la Caritas Diocesana di Catania, che ha visto la consegna dei giocattoli donati da tante famiglie agli operatori dell'organismo pastorale diocesano per regalarli ai bambini meno fortunati nel corso delle feste natalizie. La donazione risale all'inizio di novembre quando, in occasione della festa Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, la zona eventi del centro commerciale si è trasformata in un luogo di condivisione, con tanti bambini che hanno portato giocattoli usati e in buone condizioni da donare ai loro coetanei più bisognosi.

"Siamo giunti allo step conclusivo – ha spiegato Milena Calì, responsabile marketing del Parco Commerciale Le Zagare – di un'iniziativa condotta in collaborazione con l'Agenzia Famoso e la Caritas Diocesana. Abbiamo raccolto tantissimi giocattoli e, proprio nella settimana che ci porta al Santo Natale, vogliamo donarli tramite la Caritas alle famiglie più bisognose".

"La Caritas Diocesana, grazie alla disponibilità delle Zagare e alla generosità delle tante famiglie che hanno donato nel corso dell'evento, potrà offrire diversi doni – ha aggiunto Salvo Pappalardo, responsabile delle attività in Caritas Diocesana – ai tanti bambini che versano in una condizione di estremo disagio affinché nel corso di queste feste anche loro possano gioire e così non sentirsi lontani da quell'amore e da quella fraternità che lega il popolo di Dio".