Caritas, servizi per i poveri attivi tutta l'estate

Una estate al servizio degli ultimi. Proseguiranno per tutta l'estate i servizi della Caritas Diocesana che manterrà a disposizione degli assistiti le due mense (Stazione Centrale e Librino), le donazioni, la rete sanitaria, il centro di ascolto dell'Help Center e l'unità di strada che quotidianamente offre un pasto caldo ai senzatetto della città.

Resteranno operativi anche i servizi offerti dalla rete sostenuta dall'organismo pastorale: l'associazione 'Talita' Kum', per i minori in situazione di disagio e rischio sociale nel quartiere di Librino, e l'associazione 'Famiglie il Sentiero' che offre accoglienza ai senza fissa dimora presso la 'Locanda del Samaritano' gestita dai Missionari Vincenziani.

Ha preso già il via il 21 giugno scorso il grest estivo gratuito del 'Talita' Kum' che coinvolgerà 150 minori dai 6 ai 17 anni e durerà fino al 31 luglio. "Bambini e ragazzi - si legge in una nota - saranno coinvolti quotidianamente in attività di animazione sia a mare che nella sede dell'associazione: giochi, laboratori, tornei, animazione saranno il contorno gioioso per continuare a crescere insieme ai volontari ed educatori". Inoltre, quest'anno, per tre giorni a settimana si apre la prima edizione del cregrest per bambini dai 3 ai 5 anni, uno spazio per i più piccoli; e per la mamme momenti di incontro con volontari specializzati su temi dell'infanzia.