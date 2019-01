La Caritas raccoglie vestiti e coperte per i senza tetto

È cominciata nei giorni scorsi, in vista dell'emergenza freddo, la distribuzione di coperte e indumenti ai senzatetto della città. I volontari dell'Unità di Strada della Caritas Diocesana sono partiti dall'Help Center della stazione centrale di Catania per raggiungere tutte le aree dove solitamente stazionano i soggetti più fragili che, dato il deciso abbassamento delle temperature previsto per questi giorni, saranno ancora più esposti alle incertezze e alle sofferenze della vita per strada. L'operazione di consegna è stata compiuta parallelamente alla distribuzione dei pasti caldi che l'Unità di Strada effettua tutti i giorni della settimana per tutto il periodo dell'anno.

Anche nel corso dei prossimi giorni si proseguirà con la distribuzione, in concomitanza col consueto percorso di consegna dei pasti. Le coperte distribuite sono state donate da numerosi benefattori e, tra questi, anche tantissime famiglie della Città. Il resto del materiale distribuito – tra cui sciarpe e berretti – è stato acquistato dalla Caritas Diocesana. Per i cittadini che volessero contribuire donando coperte o altri indumenti necessari per l'inverno, la Caritas Diocesana mette a disposizione strutture e volontari. Le donazioni vanno consegnate all'Help Center della Stazione Centrale di Catania (angolo viale Africa), esclusivamente a operatori della Caritas nei seguenti orari: da lunedì al venerdì 8:30/12:00; sabato 8:30/11:00.