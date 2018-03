Consiglio comunale, Carmelo Sofia cede il posto ad Ernesto Calogero

Lungo e cordiale incontro tra il sindaco Enzo Bianco, Carmelo Sofia ed Ernesto Calogero. Il sindaco ha condiviso la “staffetta” che ci sarà tra i due in consiglio comunale: Sofia, da sempre vicino al Sindaco Bianco, eletto nella lista civica Patto per Catania, già vicepresidente del consiglio comunale, lascerà il posto a Calogero, primo dei non eletti nella lista di Bianco. “Sono grato per l’impegno profuso da Carmelo Sofia, al mio fianco in consiglio comunale dal 1997, già nelle mie precedenti esperienze da Sindaco. Una persona attenta ai bisogni del territorio e sempre disponibile all’ascolto. E al tempo stesso sono felice di accogliere, seppur per pochi mesi, Ernesto Calogero, cui mi lega stima e amicizia già da quando fu consigliere provinciale con la Margherita”.

“Abbiamo valutato l’opportunità di questo ricambio in consiglio comunale - hanno detto Sofia e Calogero - per dare un contributo alla città. Continueremo ad essere al fianco del Sindaco nella sua azione amministrativa di rilancio e di sviluppo della città anche con il nuovo consigliere all’interno del gruppo con Bianco per Catania. Siamo pronti a lavorare nel consiglio comunale e fuori per tutte le grandi opportunità che la città ha iniziato a cogliere”.