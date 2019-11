Voli a 50 euro per Milano e Roma: la proposta dell'Udc

Manifestazione venerdì 29 novembre all'aeroporto di Catania contro il caro voli. Ad annunciarla è Decio Terrana, coordinatore politico dell'Udc in Sicilia. "Pacificamente e con la moderatezza che ci contraddistingue chiederemo a gran voce di essere ascoltati. Roma ci deve ascoltare. Il tempo del silenzio è finito", dice il centrista, ricordando che già ad aprile il partito si era mosso. "Abbiamo scritto al presidente Conte e ai gruppi parlamentari sino all'ultima richiesta al presidente Mattarella di poche settimane fa. Poco, però, si è mosso e la chiusura delle tratte di Vueling ha fatto aumentare i prezzi. Il Governo è rimasto indifferente ai nostri bisogni, un Governo che non ascolta i suoi cittadini e meno ancora noi siciliani".

L'Udc propone una tariffa fissa di 50 euro per i siciliani, almeno sulle rotte principali per Roma e Milano. "Sappiamo che è possibile farlo e vogliamo che si faccia. Non è possibile - aggiunge il coordinatore regionale dell'Udc - che un siciliano debba rinunciare a spostarsi dalla propria terra. Non è possibile che un imprenditore debba rinunciare a importanti occasioni d'investimento non potendosi recare al di fuori del proprio territorio. Non è possibile che si rinunci persino alle cure mediche, impossibilitati a raggiungere ospedali migliori per via delle altissime tariffe aeree". Terrana esprime soddisfazione per il "tam tam mediatico" sul caro voli e si dice "sicuro che l'attenzione dei media sarà utile per sensibilizzare le forze politiche a intervenire sull'emergenza".