La polizia scopre e denuncia due guardiani in nero

Nei giorni scorsi la polizia ha effettuato dei controlli straordinari nei quartieri di Librino, San Leone e San Francesco La Rena volti a contrastare i reati in materia di armi e truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche e occupazioni illegali di alloggi pubblici. Durante un controllo presso il Villaggio Campo di Mare sono stati individuati diversi custodi intenti a lavorare senza un regolare contratto di lavoro e, in un caso, uno dei guardiani percepiva 40 euro al giorno in nero oltre l’indennità di disoccupazione. Ragione per cui è stato indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubblica non dovuta. In un'altra circostanza, è stato accertato che il guardiano beneficiava di una parte del sussidio della carta rei.