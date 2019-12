Via alla rimozione dei cartelloni pubblicitari abusivi a Catania

Un imponente piano per rimuovere oltre 400 impianti pubblicitari abusivi è stata avviato dall'Amministrazione Pogliese. In diversi punti della città i grandi tabelloni realizzati senza alcuna autorizzazione sono stati portati via dagli operatori della Catania Multiservizi per via di una disposizione del Comune, che impone la rimozione di quegli impianti realizzati da ditte che li hanno installati abusivamente nel territorio comunale. Un lavoro complesso che impegnerà per diverse settimane gli addetti, al fine di “ripulire” la città dalle centinaia di ingombranti tabelloni coi relativi impianti che deturpano le strade cittadine, mettendo a rischio anche la sicurezza stradale perché installati in difformità alle norme del codice della strada, a tutela degli automobilisti e dei pedoni