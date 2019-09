Americana 63enne va in aeroporto con dei proiettili nel borsone

Continuano i controlli della polizia di Stato eseguiti ad ampio raggio presso l’aeroporto di Catania. Ieri gli agenti hanno bloccato un passeggera statunitense di 63 anni, in partenza per Torino. Sottoposta ai controlli di sicurezza, è stata trovata in possesso di una custodia contenente un caricatore completo di 5 cartucce inesplose per pistola, celate all’interno del proprio borsone che portava a seguito. La donna è stata denunciata in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.