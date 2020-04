Coronavirus, Ragusa (M5S) propone agevolazioni per la casa dell'acqua

Il consigliere del quarto municipio Giuseppe Ragusa, del M5S, ha proposto al Comune di Catania la possibilità di erogazione gratuita presso la casa dell'acqua per i proprietari della card.

Con un atto ufficiale l'esponente della quarta municipalità ha lanciato la misura pensata per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, provata dall'emergenza Coronavirus. In maniera alternativa, è stata richiesta l'erogazione sotto forma di bonus maggiorativo di litri, pari all' acquisto del prodotto pagato. La richiesta è valida per un periodo di 60 giorni.