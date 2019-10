Madre di sei figli non può entrare nella casa popolare già occupata

Per quanto riguarda le occupazioni illegali di immobili appartenenti al Comune di Catania e all’Istituto Autonomo Case Popolari, in viale Grimaldi, sono state denunciate in stato di libertà due donne, nuora e suocera, responsabili di avere forzato e occupato abusivamente una casa popolare destinata ad una madre di 6 figli che, dopo anni, era finalmente divenuta legittima assegnataria dell' immobile. Gli occupanti abusivi, invitati a lasciare l’alloggio, hanno escluso categoricamente di lasciarlo e, per tale motivo, sono state avviate le procedure per la liberazione coatta. Altri 2 soggetti sono stati denunciati per il medesimo reato di occupazione di alloggio popolare, questa volta in zona San Leone. Saranno informati i competenti organi della guardia di finanza, dell’Inps e dello Iacp.