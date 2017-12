Inaugurata la "Casa del Volontario" a San Giovanni Galermo

E' stata inaugurata in via Gerolamo Gravina a San Giovanni Galermo, nella sede dell’ex municipio la Casa Del Volontariato, la nuova "Casa del volontario". A Tagliare il nastro il presidente dell’associazione Guardie Ambientali Raimondo Lombardo, l’ex assessore Angelo Villari, l’onorevole Concetta Raia, il presidente della quarta circoscrizione Emanuele Giacalone ed il Consigliere della municipalità Mirko Giacone. Il presidente Giacalone ricorda che in questi giorni sono state realizzate altre iniziative dalla municipalità, tra cui il pranzo di beneficienza in collaborazione con l’istituto alberghiero.