Caso Diciotti, arrivano gli atti di Di Maio e Toninelli

Nella vicenda della nave Diciotti il presidente della Giunta per le Immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha deciso di acquisire gli allegati presentati dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini - per il quale il Tribunale dei ministri ha chiesto il processo -, atti che portano la firma del premier Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Gli allegati alla memoria di Salvini erano stati contestati dal senatore di Leu Pietro Grasso. Sulla questione non c'e stato alcun voto, ma solo la decisione di Gasparri che è stata presa "a norma di regolamento", ha riferito il senatore M5S Michele Giarrusso, anch'egli membro della Giunta.