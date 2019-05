Caso Giovanni Grasso, gli attivisti chiedono dimissioni da consigliere comunale

Non si placano gli animi all'interno dei pentastellati catanesi sul caso che ha visto protagonista il consigliere comunale Giovanni Grasso: non è bastata l'uscita dal gruppo del movimento in consiglio comunale e l'adesione al gruppo misto annunciata dallo stesso con una nota stampa, gli attivisti ne chiedono le dimissioni attraverso una petizione on line sulla piattaforma change.org: "A seguito dei recenti eventi che hanno visto protagonista il consigliere comunale Giovanni Grasso, ex Movimento 5 Stelle, adesso esponente del gruppo misto al Comune di Catania, con le seguente petizione, invitiamo lo stesso a presentare le proprie dimissioni spontanee da Consigliere Comunale, per correttezza nei confronti delle Istituzioni e degli elettori del Movimento 5 Stelle che in lui hanno riposto la loro fiducia".

Il "casus belli" che ha portato gli esponenti del Movimento a decidere per l'espulsione di Grasso è stato il contenuto di un audio inviato per errore in una chat degli attivisti di Catania. Nello specifico si sarebbe trattato di una conversazione intercorsa tra il vicesindaco, Roberto Bonaccorsi e lo stesso Grasso. I due - come ha riferito l'Agi - parlavano del comportamento della capogruppo 5 stelle in consiglio comunale Lidia Adorno. Bonaccorsi, riferendosi alla Adorno dice a Grasso "A' ntappo 'ndo muro" (la sbatto nel muro) mentre Grasso risponde: "Questa non la finirà", aggiungendo "a questa o ci date aiuto o non la finisce perché non lo capisce". A questo il vicesindaco Bonaccorsi puntualizza "ci vuole il colpo giusto" e Grasso conferma: "Il colpo giusto ci vuole, è così".

Dal canto suo Grasso ha già motivato l'abbandono del gruppo in un nota in cui esprime “disagio nell’appartenere a un gruppo che sin dall’inizio ha dimostrato di non apprezzare il mio lavoro finalizzato a ridurre lo stato di impotenza politica per una situazione economico-finanziaria del Comune che coinvolge tutti, maggioranza e opposizione e che si è manifestata soprattutto nella votazione sul dissesto in cui mio voto è stato difforme dal resto del gruppo. Respingo al mittente, inoltre, i tentativi di strumentalizzazione di una conversazione telefonica privata finalizzata solo a un chiarimento di natura squisitamente politico, accidentalmente finita in un chat altrettanto privata“.

I 5 stelle catanesi chiariranno tutti gli aspetti di questa caotica vicenda in una conferenza stampa che si terrà sabato 1 giugno alle ore 11 presso la sala Coppola di Palazzo degli Elefanti.