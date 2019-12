Caso Gregoretti, Salvini risponde alle accuse: "Quanto costano queste indagini?"

"Se mi devono chiamare in tribunale per rispondere di quello che ho fatto mi autodenuncio perché sono pronto a rifarlo". Così da Bologna, Matteo Salvini, leader della Lega, commentando il fatto che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per l'accusa di sequestro di persona aggravato, in relazione al caso della nave della Guardia Costiera italiana 'Gregoretti'. "Io trovo curioso che ci siano giudici in giro per l'Italia che, invece di inseguire camorristi, spacciatori e stupratori cercano di perseguire e ingabbiare Salvini - ha proseguito -. Quanto costano queste indagini? Quanti uomini impegnano? Quanta carta viene buttata via? Poi mi chiamino dove vogliono, gli stiamo dando tutti i documenti possibili, non mi ritengo un pericoloso sequestratore di persona, è chiaro ed evidente che la giustizia italiana ha bisogno di essere aggiornata ai tempi che corrono".

E riguardo la posizione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, commenta: "Per me l'onore vale più della poltrona e lo abbiamo dimostrato mollando le poltrone. Mi spiace che Di Maio dimostri, in questo caso, la sua piccineria. E lo dicono tanti 5 Stelle perché quella scelta della 'Gregoretti', come la scelta della 'Open Arms', come la scelta della 'Diciotti', sono state tutte condivise e concordate, non è che Salvini si alzava la mattina e dicendo 'Cosa faccio oggi? Blocco una barca'".

"Però - mette in chiaro - se ci sarà bisogno di andare in Tribunale io ci vado a testa alta, certo con il rammarico che se uno stupra, rischia 12 anni e io, per avere bloccato una barca per 4 giorni rischio 15 anni. Quindi lascio giudicare gli italiani, se non è spreco di denaro pubblico". E sul tema dei migranti aggiunge: "Sono aumentati i rimpatri, figli delle nostre iniziative ma purtroppo con questo governo sono più che raddoppiati gli sbarchi".