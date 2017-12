Caso Myrmex, sospeso il sit-in di protesta degli ex lavoratori

Una delegazione di ex ricercatori della Myrmex è stata convocata a Palermo dal presidente della Regione, Nello Musumeci. In attesa di ulteriori sviluppi, il sit in programmato per domani 28 dicembre, di fronte l'ex Palazzo dell'Esa a Catania è stato sospeso. Lo comunicano la Cgil e la Filctem Cgil provinciale.

I lavoratori, contrari all'acquisto dell'azienda da parte del Cnr avevano chiesto aiuto al presidente Musumeci, poco prima di Natale, anche attraverso una lettera aperta.

Gli ex dipendenti del laboratorio infatti vorrebbero che lo stabilimento fosse venduto ad un acquirente internazionale che ha già espresso il proprio interesse e la volontà di riassorbire i ricercatori.