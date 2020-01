Convocato un comitato per l'ordine pubblico in prefettura sul "caso" del neomelodico Vezzosi

Ad esprimersi sull'eventuale esibizione canora del neomelodico Gianni Vezzosi sarà un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si terrà quest'oggi. La vicenda riguarda i festeggiamenti in onore di San Sebastiano ad Acireale, il prossimo 20 gennaio, e ha tenuto banco negli ultimi giorni in città.

La Prefettura etnea, da più di una settimana sta attenzionando la possibilità che un cantante neomelodico possa esibirsi con un'Ave Maria in una pausa della processione di San Sebastiano. Sulla vicenda la Diocesi di Acireale, la Basilica San Sebastiano ed il Comitato festeggiamenti, in una nota congiunta, sottolineano di "essere totalmente estranei alle voci circolate negli ultimi giorni che vorrebbero una sosta programmata del fercolo dinanzi ad una esibizione di musica neomelodica". "La presente Diocesi, la Basilica ed il Comitato - chiosa il comunicato - non avallano alcuna iniziativa similare ed autorizzano, altresì, tutte le altre soste tradizionali e di natura tecnica".