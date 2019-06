I lavoratori del gruppo Abate protestano in prefettura

Questa mattina si è tenuto un nuovo sit in di protesta in prefettura, organizzato dai lavoratori del gruppo Abate, esclusi dalle trattative di cessione attività. I lavoratori, 172 persone in tutto, sono fortemente preoccupati per il loro futuro occupazionale e versano in uno stato di grande precarietà economica. Sono stati ricevuti dal prefetto, il quale si è detto disponibile a prendersi carico delle loro richieste e si è impegnato a sollecitare l'Inps per l'erogazione della cassa integrazione, approvata nei mesi scorsi e non ancora attiva.