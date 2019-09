Cassa integrazione per i dipendenti Dacca, Foti (M5S): “Ottimo risultato"

Via libera alla cig per i dipendenti della Dacca. Il ministero del Lavoro ha decretato l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per la Dacca Monouso Spa di Acicatena, in crisi per cessazione delle attività. "Un ottimo risultato" dice adesso la deputata del M5s all'Assemblea regionale siciliana, Angela Foti, sottolineando che "non è soluzione a tutti i mali, ma un primo intervento per far fronte alla crisi che ha investito l'azienda e che si è riversata sui lavoratori. Un ringraziamento particolare - aggiunge la pentastellata - al ministro Nunzia Catalfo che ha seguito anche questa vicenda con scrupolo e attenzione, in tandem con l'assessorato regionale al Lavoro, rispondendo prontamente con i mezzi a disposizione alle legittime istanze dei lavoratori". "Oggi c'è la Dacca - dice ancora Foti -, domani possono esserci altre aziende del comparto che stanno vivendo la stessa situazione di crisi dovuta all'evoluzione del mercato. È necessario che i ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente individuino strategie per riconvertire il comparto della produzione dei monouso, senza che si verifichino dei drammi sociali e lavorativi".