Castiglione di Sicilia, la premiazione del concorso scolastico sulla Shoah

Lo scorso 27 gennaio si è svolta, a Castiglione di Sicilia, la premiazione del concorso scolastico per la regione Sicilia, inserito nelle celebrazioni della giornata della memoria, dal titolo: “ La Shoah, gli eccidi nazisti e i luoghi della guerra". Concorso ormai consolidato, giunto alla terza edizione, che ha visto anche quest’anno la partecipazione di tante scuole provenienti da ogni parte della Sicilia, a testimoniare che la visione progettuale dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonino Camarda, e dell’ideatore del concorso l’assessore alla cultura Filippo Giannetto, è quella giusta.

La premiazione quest’anno si è tenuta in una sede molto cara ai cittadini di Castiglione: la Basilica della Madonna della Catena. Studenti, insegnanti, Dirigenti scolastici, genitori, cittadini castiglionesi hanno così celebrato la giornata della memoria, come in ogni parte del nostro paese, ma che a Castiglione di Sicilia assume un significato del tutto particolare essendoci stata la prima strage nazista in territorio italiano, il 12 Agosto 1943, quando ancora i tedeschi erano alleati degli italiani, con l’uccisione di sedici civili

Il concorso fa parte di un progetto complessivo e ambizioso dal titolo “conservare la memoria “ che vede il Comune di Castiglione di Sicilia candidarsi a ente che insieme alla scuola, e alle famiglie mira a formare la coscienza civica delle nuove generazioni, attraverso tutta una seri di iniziative inerenti il progetto. Infatti è già operativo il “percorso della memoria” che ripercorre, lungo il paese, le tappe delle sedici uccisioni del 43, e in fase avanzata di progettazione il “museo della prima strage nazista in territorio italiano”, e infine sono operativi le offerte di pacchetti di visite scolastiche per visitare i luoghi della memoria e anche lo splendido territorio del borgo.

Tutto questo programma insieme al concorso scolastico per le scuole della regione Sicilia, mira all’approfondimento e alla riflessione sulla nostra memoria storica, presupposto indispensabile per capire il presente e progettare il futuro attraverso la formazione della coscienza delle nuove generazioni

Gli alunni hanno descritto con diverse modalità quei giorni dell’agosto del 1943, e i lavori che si sono classificati ai primi posti nelle diverse sezioni sono il frutto di ricerche storiche, di interviste ai pochi testimoni ancora in vita, di cortometraggi, di elaborati scritti, illustrazioni e poesie.

Grande è stato l’impegno degli alunni, ma anche degli insegnanti che hanno contribuito a stimolare la curiosità e approfondire questo tema, invitando nel contempo a una riflessione profonda su temi fondamentali della vita dell’uomo.

E i vari lavori, in questa terza edizione, sono stati qualitativamente interessanti ed hanno messo in evidenza la fantasia, ma anche la rigorosità storica nel raccontare l’eccidio nazista del 12 agosto.

Durante la celebrazione sono intervenuti il prof. Ottaviano Di Grazia ( docente di storia delle religioni del mediterraneo e di culture, identità Religioni Università S. Orsola Napoli) con riflessioni sulla giornata della memoria , e il vicepresidente provinciale dell’ANVCG , anche lui vittima civile di guerra, raccontando la propria storia con lo scoppio di un ordigno, e ha portato il saluto del presidente nazionale avv. Castronovo.

Molto soddisfatta la dirigente Scolastica dell’I C. Santo Calì , con sede anche a Castigliane sia per la fattiva collaborazione con il Comune che, tramite la firma di un protocollo d’intesa ,ha visto gli alunni della IV^ elementare cimentarsi come “piccole guide” spiegando agli studenti più grandi la storia e i monumenti di Castiglione lungo gli itinerari nel Borgo; sia per i risultati raggiunti dalla scuola da lei diretta che ha visto classificarsi al primo posto la classe IV^ elementare, e la classe IID della scuola media .

Soddisfatti infine gli amministratori comunali che su questo progetto puntano molto per la valenza storico-culturale-didattica-turustica che presenta, e per la grande partecipazione all’evento che, nell’anno della festa solenne della Patrona di Castiglione di Sicilia che si terrà la prima domenica di Maggio, ha visto la Basilica dedicata straripante di persone provenienti da ogni parte della Sicilia.



Le scuole vincitrici sono state le seguenti:



Scuola Primaria

A.1 ( disegni, illustrazioni, fumetti)

Vincitore assoluto: lavoro di gruppo classe V^C “La Rinascita”

III Istituto Comprensivo Giarre (CT) - Plesso "Verga"

A.2 (elaborato creativo: breve racconto e/o poesia)

Vincitore assoluto: lavoro di gruppo classe V^ “ Tre giorni”

Istituto Comprensivo Statale "Santo Calì" Linguaglossa (CT) - Plesso Crispi

Castiglione di Sicilia

Scuola secondaria di 1° grado

B.1 ( elaborato creativo: racconto e/o poesia, cortometraggio,testo musicale)

Vincitore assoluto: lavoro di gruppo classe III^ A “Corrispondenza epistolare fra Giovanna e

Santo Febbraio1942-Dicembre1943”IC “Don Bosco” Ribera (AG) Plesso “ V. Spataro” Calamonaci Secondaria di1° grado

B.2 (Disegni, pitture, sculture, illustrazioni e fumetti)

Vincitore assoluto: lavoro di gruppo classe II^D “ La memoria nei suoi occhi”

Istituto Comprensivo Statale "Santo Calì" Linguaglossa (CT) – Plesso

Niceforo Castiglione di Sicilia

Menzione: lavoro di gruppo classe III^ F “Mio nonno è Supermèn”

Istituto Comprensivo "Villa Lina Ritiro"Messina - Plesso Castanea



Scuola secondaria di II° grado

C.1 ( racconto creativo)

Vincitore assoluto: lavoro individuale Cacciatore Giulia classe V^ : “Mi chiamo Santo...”

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Virgilio"

C. da Prato s.n.c. Mussomeli (CL)

C.2 ( ricerca storica )

Vincitore assoluto: lavoro di gruppo classe V^ “Giornale: Le Cronache di Castiglione”

Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà – Palermo

C.3 ( illustrazioni, pitture ,sculture , fotografie o cortometraggi)

Vincitore assoluto: lavoro individuale Giuseppe Ruberto classe III^B “ Trigeo”

Liceo Scientifico Linguistico "M. Amari " Linguaglossa (CT)

Menzione: lavoro di gruppo classe II^B “Squadre in competizione lungo il percorso

della Memoria” Liceo Scientifico Linguistico "M. Amari " Linguaglossa (CT)