Castiglione di Sicilia promuove gli artisti emergenti siciliani

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 18,00 nella sede del Centro Espositivo sito in via A. Coniglio a Castiglione di Sicilia verrà presentato il progetto “Sicilianità Contemporanea“ promosso dall’Amministrazione Comunale del Sindaco A. Camarda e curato dall’Assessore alla cultura dott. Filippo Giannetto insieme all’associazione collegArt. Il Progetto si snoderà nell’arco di dodici mesi e darà la possibilità, attraverso rassegne d’Arte mensili, agli artisti siciliani emergenti (pittori, scultori, fotografi) di esporre le proprie opere in uno dei borghi più belli d’Italia, vetrina importante di un territorio che regala ai tanti visitatori momenti unici ed emozionali tra degustazioni e paesaggi incantati.

“Castiglione di Sicilia si candida a diventare centro propulsore degli artisti emergenti siciliani che avranno la possibilità di far conoscere le proprie opere attraverso un progetto ampio e complesso che non si limita solo alle rassegne d’arte mensili - dichiara l'assessore Giannetto - Farà parte del progetto anche un premio d’arte contemporanea 'Città Animosa – Castiglione di Sicilia: volti, colori e suggestioni della Sicilia contemporanea', rivolto a pittori, scultori e fotografi non professionisti, sempre con lo scopo di promuovere l’arte e gli artisti siciliani e infine farà parte del progetto anche la estemporanea di Street Art nel quartiere della Giudecca di Castiglione, quartiere che questa Amministrazione Comunale sta molto attenzionando con un progetto di rilancio e riqualificazione”.

A seguire tutto il progetto l’Associazione collegArt, presieduta dall’ architetto Salvo Campo, che si propone di promuovere, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, diverse iniziative artistico-culturali, mirate a sensibilizzare cittadini ed istituzioni alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico – culturale e dei contesti paesaggistico – ambientali del nostro territorio.