Castiglione di Sicilia, ritorna transitabile in sicurezza la strada provinciale 7/I

Riconsegnata alla fruizione degli utenti la strada provinciale 7/I, messa in sicurezza, che si estende in territorio di Castiglione di Sicilia. Sono stati, infatti, ultimati i lavori urgenti di manutenzione straordinaria realizzati con risorse regionali, erogate dall’assessorato alle Infrastrutture per migliorare le condizioni di transitabilità delle strade di competenza provinciale e distribuite sull’intero territorio.

"Grazie a diversi progetti presentati dall’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania ai preposti uffici regionali – ha affermato il sindaco metropolitano, Salvo Pogliese – stiamo provvedendo alla riqualificazione di diverse strade di pertinenza dell’Ente. Prosegue, quindi, il mio personale impegno rivolto alla sicura transitabilità. Per questo ringrazio i tecnici della Città metropolitana che hanno realizzato i rilievi e redatto i progetti valutati positivamente dalla Regione".

L’intervento realizzato sulla strada provinciale 7/I, dopo il relativo appalto con procedure ad evidenza pubblica, ha riguardato il rifacimento del piano viabile di alcuni tratti di strada maggiormente usurati o dissestati e il rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti sistemati.