“Se non sposti la macchina ti sparo”, denunciato un pensionato a Castiglione di Sicilia

I carabinieri di Passopisciaro, frazione del comune di Castiglione di Sicilia, hanno denunciato un 80enne del posto, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per minacce e lesioni personali, poiché ritenuto responsabile di porto abusivo di armi, minaccia grave e detenzione abusiva di munizionamento. E’ accaduto ieri pomeriggio, in pieno centro abitato. L'uomo, a bordo della propria autovettura, stava percorrendo la via Regina Margherita quando, infastidito da un’auto posteggiata male lungo la strada, è sceso dalla macchina iniziando ad inveire contro il proprietario della stessa.

Ne è nata una lite verbale prolungatasi per alcuni minuti, finché il pensionato è ritornato verso la propria auto, ha estratto dal bagagliaio un fucile da caccia e puntandolo contro il contendente ha detto: "Se non sposti l’auto ti sparo".