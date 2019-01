Castiglione, via al rifacimento della strada provinciale 7/I

Consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria dell’appalto per la manutenzione straordinaria della strada provinciale 7/I.Si tratta di una strada lunga circa 9 chilometri, che si sviluppa in territorio di Castiglione, dal bivio Cerro verso Francavilla di Sicilia, sfiorando il confine con la provincia di Messina. All’altezza del bivio e poco più oltre sarà rifatto il manto stradale e realizzata la segnaletica orizzontale. L’intervento, che costerà quasi 85 mila euro, sarà concluso entro il prossimo 7 marzo. I finanziamenti provengono da fondi regionali e rientrano nell’ambito del programma per le sistemazioni più urgenti che riguardano la viabilità provinciale.