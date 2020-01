Entra in chiesa e minaccia i fedeli con una bottiglia rotta: catanese arrestato a Roma

E' entrato in chiesa pretendendo denaro e al rifiuto di alcuni fedeli e del parroco, li ha minacciati con un collo di bottiglia e ha danneggiato il presepe esposto. E' accaduto, ieri sera, nella chiesa "Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo" in via Manfredonia, zona Quarticciolo. In manette, arrestato dai carabinieri, è finito un 23enne originario di Catania, con precedenti. I carabinieri sono intervenuti su richiesta giunta al 112 e, arrivati in chiesa, hanno sorpreso il giovane che, ancora con la bottiglia rotta in mano, stava minacciando i presenti che non avevano soddisfatto la sua pretesa di denaro contante. E' stato bloccato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale sarà chiamato a rispondere di tentata estorsione e danneggiamento.