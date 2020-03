Catanese arrestato a Roma: era ai domiciliari e girava su scooter rubato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 28enne, originario di Catania, per ricettazione e in esecuzione di ordine di sottoposizione agli arresti domiciliari. Ieri sera, nel corso di un servizio di controllo, i carabinieri hanno sorpreso il 28enne alla guida di uno scooter in piazzale della stazione Tuscolana e lo hanno fermato. Al termine del controllo - eseguito anche mediante la Banca Dati delle forze dell'ordine - l'uomo doveva essere ai domiciliari. Inoltre, lo scooter su cui viaggiava è risultato denunciato rubato lo scorso novembre a Domodossola. L'arrestato è stato autorizzato a raggiungere il proprio domicilio con mezzi propri, per le vigenti restrizioni del dpcm.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.