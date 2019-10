Catanese condannato per furto aggravato

I carabinieri della stazione di Nesima hanno arrestato il 60enne catanese Carmelo Viglianesi, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a Pace del Mela, nel messinese, nel 2015, adesso dovrà espiare la pena di 1 anno e mesi 6 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, si trova ai domiciliari.