Si finge vigile urbano e deruba anziani: arrestato catanese a Bologna

Un 38enne catanese, F.R, insieme ad un siracusano B.D., 22 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Bologna e San Giovanni in Persiceto per aver rubato oro e gioielli nelle case di due anziane 80enni, dopo aver carpito la loro fiducia fingendosi vigili urbani.

I due usavano sempre lo stesso modus operandi: prima avvicinavano gli anziani anziani andando in giro per il paese, con tanto di furgone, spacciandosi per arrotini, poi, dopo aver scoperto il loro indirizzo, si presentavano alla porta e con una divisa che ricordava quella dei vigili, entravano in casa dicendo di dover controllare una fuga di gas.

Appena gli anziani si distraevano scattava il furto. I due, entrambi pregiudicati, secondo gli investigatori insieme ai loro familiari fanno parte di un gruppo di nomadi, meglio conosciuti come 'camminanti di Noto', che dalla scorsa estate avevano scelto proprio la provincia bolognese, la zona di Argelato e San Giorgio di Piano, come base per installarsi con una carovana di una decina di camper.

I carabinieri con una serie di controlli sono riusciti a identificare e allontanare il gruppo, ma nonostante ciò dallo scorso settembre si sono verificati una serie di furti a macchia di leopardo in tutta la zona. Grazie ad intercettazioni e attività tecniche di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a individuare i due pregiudicati, che nel frattempo si erano spostati con i loro familiari in Toscana e nella provincia di Cesena.

Sono due i furti di cui sono accusati, per un bottino totale di circa 13mila euro, il 29 settembre ad Argelato e il 2 ottobre a Calderara di Reno, anche se il sospetto è che ne abbiano commessi altri sei.