Catania apre la stagione estiva di "Linea Verde Life" su RaiUno

Sostenibilità ambientale ed economia circolare, arte e cultura, street food ed enogastronomia sono al centro della puntata che "Linea Verde Life" dedica a Catania sabato 15 giugno, su RaiUno, a partire dalle 12.20. I conduttori Marcello Masi e Chiara Giallonardo sono tornati in città per accompagnare i telespettatori, con la collaborazione del Comune di Catania, nel primo appuntamento estivo del programma che ha scelto il capoluogo etneo per offrire una panoramica su tutta la stagione appena trascorsa. La regia di Dario Migliardi e il racconto dell'autrice Sabina Zappetta, supportati da tre troupe e un drone, partiranno da piazza Duomo e da una pedalata con una bicicletta di bambù realizzata da giovani siciliani. L'obiettivo delle telecamere si sposterà quindi in direzione Cattedrale di Sant’Agata, via Etnea, via Crociferi, Castello Ursino. Sino al Giardino Bellini e all'Orto Botanico dove, nella sezione dell'orto siculo, gli studenti del liceo Galileo Galilei pianteranno una matita con dei semi di una specie tipica siciliana, per simboleggiare l'avvio di una start-up messa a punto dagli stessi ragazzi. Un tuffo nei colori e sapori della gastronomia e della pasticceria del territorio, con sosta alla Pescheria e in alcuni locali del centro storico, manderà l'ultima vivace cartolina estiva da Catania con saluti finali su brioche e granita.