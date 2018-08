Voli "low cost" per Bangkok anche dall'aeroporto di Catania

A poche settimane dall' avvio del nuovo collegamento per Bangkok, Air Italy propone anche a chi parte da Catania tariffe speciali anche per solo un breve soggiorno a Bangkok, considerata la città regina dell'Oriente, per le bellezze che mostra ai suoi visitatori. La promozione è riservata ai viaggi in Economy Class e offre la possibilità di raggiungere gratuitamente Malpensa a tutti coloro che acquisteranno, entro il prossimo 20 agosto, un biglietto per volare a Bangkok fino al 30 novembre 2018, da Napoli, Catania, Palermo Roma e Lamezia Terme. Verranno infatti omaggiati da Air italy del volo nazionale e pagheranno esclusivamente la tariffa del collegamento diretto intercontinentale, andata e ritorno a partire da 360 euro.